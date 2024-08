Angelina Jolie espera 'não decepcionar' os fãs de Maria Callas com sua interpretação da diva

"Para mim a referência foram os fãs de Maria Callas, aqueles que gostam de ópera, para não decepcioná-los", explicou aos jornalistas antes da estreia.

Larraín já dirigiu filmes sobre outras grandes figuras femininas como "Jackie", sobre a esposa do falecido presidente John F. Kennedy, ou "Spencer", sobre Lady Di.

Apaixonado por ópera, a ideia começou a ganhar corpo quando percebeu que "quase não há filmes sobre as estrelas" do gênero lírico, disse o diretor chileno, que ganhou o prêmio de Melhor Roteiro do festival do ano passado com "O Conde".

Larraín mistura a voz de Jolie com as gravações originais de "La Diva" ao longo do filme, filmadas em cenários lendários como o Scala de Milão.

Jolie confessou que na juventude era mais fã de música "punk", mas para o papel de Maria Callas não hesitou em ceder aos desejos do diretor.

"Pablo é alguém que não faz as coisas pela metade", declarou com um sorriso.