Pensilvânia, entre o ceticismo e a esperança para as eleições dos EUA

. "Pelo caminho errado"

Melissa Lunger, proprietária do Shakers, um bar na cidade de Corry, diz que perdeu as esperanças.

"Estou com medo. Os Estados Unidos estão indo pelo caminho errado. Não estou inscrita no censo eleitoral, mas acho que procuro alguém que possa se levantar, recuperar nosso país e ajudar as pessoas. O que está acontecendo? Não tenho certeza. Acho que é terrível.

Não creio que o presidente tenha voz sobre o que está acontecendo. Não parece estar ajudando o país. Parece que estamos ajudando muitas outras pessoas e nosso povo aqui parece ter ficado de fora. Desta vez, se eu me inscrever (para votar), o que pode acontecer, optaria por Trump.

Precisamos de alguém que tenha coragem, que tenha força para se levantar e dizer: 'Não gosto do rumo que os Estados Unidos estão tomando, quero consertar isso, é isso que podemos fazer e vamos fazer' e acho que ele é o indicado (...). Ele vai fazer e ninguém vai impedi-lo."

. "Votar em Harris"

Don McCain, 76 anos, dirige a Perry Mill Supply Co, uma empresa com mais de 100 anos na cidade de Erie. Ele foi criado como republicano, mas teme o movimento MAGA que Trump reinventou após seu criador, Ronald Reagan. Ele agora é voluntário do Partido Democrata.