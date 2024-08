Sinner e Swiatek vencem com autoridade e avançam à 3ª rodada do US Open

Swiatek, campeã do US Open em 2022, só permitiu que Shibahara vencesse um game e ainda assim a polonesa lutou muito durante 13 minutos, tendo até três break points.

"Joguei bem, muito melhor do que no jogo anterior", admitiu. "Me concentrei no que tinha que fazer, no que trabalhei ontem nos treinos, sem prestar atenção no placar. Não importava se era 3-3 ou 6-0, tinha que jogar igual".

Sua próxima adversária virá do cruzamento entre a russa Anastasia Pavlyuchenkova e a italiana Elisabetta Cocciaretto.

A quadra central também será palco do duelo da ex-número 1 do mundo Naomi Osaka, de volta após um ano de licença maternidade, contra a tcheca Karolina Muchova, semifinalista no ano passado.

O torneio feminino perdeu nesta quinta-feira a cazaque Elena Rybakina, número quatro do mundo, que teve que abandonar pouco antes do jogo contra a francesa Jessika Ponchet.

"Infelizmente, terei que desistir da partida de hoje devido às minhas lesões", disse a campeã de Wimbledon em 2022 num comunicado. "Não queria terminar o último Grand Slam do ano desta forma, mas tenho que ouvir o meu corpo e espero poder fechar o restante do ano com força".