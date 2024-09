Michel Barnier, de negociar a maior crise da UE a uma França ingovernável

"Ele é um homem de Estado. Um homem de consenso e de negociação, como já demonstrou durante as negociações do Brexit, algo que parece indispensável para o período atual", disse à AFP o deputado de direita Vincent Jeanbrun.

Sua longa carreira política começou em 1973. Além de deputado e senador, Barnier foi ministro entre 1993 e 2009 em vários ramos sob as presidências de François Mitterrand, Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy.

Durante essa época, como jovem parlamentar, votou contra a descriminalização da homossexualidade na França em 1981, como a maioria de seu grupo parlamentar, uma votação polêmica que a esquerda não demorou a ressuscitar nesta quinta-feira.

Inicialmente considerado um representante da ala social da LR, este homem elegante se voltou para a direita em 2021, quando retornou à política francesa para as primárias do seu partido para as eleições presidenciais de 2022, sem sucesso.

Barnier causou espanto na época ao prometer um referendo para recuperar a "liberdade de manobra" na política migratória, diante da "ameaça permanente de uma decisão ou de uma condenação" da Justiça europeia, rompendo, assim, com sua imagem de tecnocrata europeu.

"Como pode um europeu tão empenhado pronunciar uma frase como essa?", lamentou o então secretário de Estado francês, Clément Beaune. Os seus argumentos, próximos da extrema direita, foram comparados aos usados pelos apoiadores do Brexit.