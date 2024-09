Desemprego reduz nos EUA, mas criação de novas vagas é menor do que o esperado

"Há uma redução inegável e generalizada das contratações", resumiu Ian Shepherdson, presidente e economista-chefe da Pantheon Macroeconomics, em nota.

Ocorreram menos contratações "do que o normal, após dois anos de crescimento expressivo", observou na quinta-feira Nela Richardson, economista da consultora ADP, que junto com o Stanford Lab, publica uma pesquisa mensal sobre o emprego no setor privado.

Para evitar que a situação se agrave, o Fed anunciou sua intenção de começar a reduzir as taxas em sua próxima reunião, de 17 a 18 de setembro.

A Fed aumentou suas taxas de juro para encarecer o crédito e desencorajar o consumo e os investimentos e controlar a inflação. Mas a desaceleração da economia afeta também o mercado de trabalho.

Apesar do desemprego ter aumentado, "permanece relativamente fraco em relação à média histórica", disse o presidente do Fed de Nova York, John Williams, nesta sexta-feira.

"Parte deste aumento (do desemprego nos últimos meses) reflete um enfraquecimento do mercado de trabalho que estava sobreaquecido", mas também se deve a um aumento do número de trabalhadores e não a um aumento das demissões, acrescentou.