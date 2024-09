TPI arquiva investigação contra ex-líder do Hamas que foi morto por ataque atribuído a Israel

O Tribunal Penal Internacional (TPI) de Haia informou nesta sexta-feira (6) que arquivou a investigação contra o ex-líder do movimento islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh, que morreu em 31 de julho no Irã em um ataque com explosivos atribuído a Israel.

O promotor do TPI, Karim Khan, havia solicitado em maio ao tribunal a emissão de mandados de prisão em desfavor de Haniyeh e outros altos comandantes do Hamas, do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e do ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant.

No entanto, o promotor retirou o pedido contra o chefe do Hamas em 2 de agosto "devido à mudança de circunstâncias causada pela morte do Sr. Haniyeh", informou o TPI em um comunicado.