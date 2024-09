Petróleo volta a subir graças a furacão e compras a preços vantajosos

Na terça-feira, o Brent havia caído para seu nível mais baixo desde dezembro de 2021.

O furacão Francine avançava nesta quarta-feira pelo Golfo do México, no sudeste dos Estados Unidos - uma região produtora de petróleo com muitas refinarias e reservatórios -, ganhando força antes de impactar as costas do estado da Louisiana. Ventos de mais de 180 km/h são esperados.

O grupo britânico BP suspendeu a produção em Port Allen, mas não espera que Francine tenha causado danos significativos em suas instalações offshore.

A Shell continua operando a refinaria de Norco e a usina química de Geismar, localizadas entre Nova Orleans e Baton Rouge.

ExxonMobil e Chevron já suspenderam atividades em várias de suas plataformas marítimas.

O Serviço Meteorológico Nacional espera que o furacão se transforme novamente em tempestade tropical após tocar o solo, com ventos menos violentos.