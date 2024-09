Austrália vai retirar medalhas de comandantes de unidades acusadas de crimes de guerra no Afeganistão

A Austrália anunciou nesta quinta-feira (12) que vai retirar as condecorações dos comandantes do Exército que estavam à frente das unidades envolvidas em crimes de guerra no Afeganistão.

O ministro da Defesa, Richard Marles, declarou que esta decisão era necessária "para corrigir os erros do passado".

A medida afetará ao menos dez oficiais, comandantes de unidades entre 2005 e 2016, mas seus nomes não foram revelados.