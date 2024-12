MP denuncia 15 pessoas por adulterar laticínios com soda cáustica no RS

O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou 15 pessoas por associação criminosa e por adulterar leite com produtos nocivos à saúde, principalmente com soda cáustica e água oxigenada, em Taquara (RS).

O que aconteceu

Os denunciados adulteraram e falsificaram produtos lácteos destinados ao consumo humano, adicionando produtos químicos impróprios e tornando-os nocivos à saúde, segundo o Ministério Público. Eles fabricavam, mantinham em depósito para expor à venda e revendiam o alimento. A denúncia foi oferecida à 2ª Vara Estadual de Processos e Julgamentos dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro nesta quarta-feira (18).

Exames laboratoriais comprovaram que o leite estava fora dos padrões de consumo. O Ministério Público comprovou ração animal na diluição de composto e leite em pó integral.