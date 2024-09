Hamas afirma estar pronto para 'uma longa guerra de desgaste' em Gaza

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou a inclusão como objetivo da guerra da volta dos civis desalojados do norte do país, perto da fronteira com o Líbano.

Desde outubro, a região é cenário de trocas de agressões quase diárias entre as tropas israelenses e o movimento islamista libanês Hezbollah, com o risco de virar uma guerra em grande escala.

Na carta aos rebeldes iemenitas, Sinwar disse que os "esforços combinados" com esses movimentos pró-iranianos "quebrarão o inimigo e lhe infligirão uma derrota".

No domingo, os huthis, que controlam grandes partes do Iêmen, reivindicaram um ataque com "um novo míssil balístico hipersônico" no centro de Israel.

- "Nada justifica o castigo coletivo" -

A guerra começou em 7 de outubro do ano passado com o ataque do Hamas ao sul de Israel, que matou 1.205 pessoas, na maioria civis, segundo um balanço da AFP com base em números oficiais israelenses.