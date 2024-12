'Ápice da balbúrdia': a queda de braço entre STF e Congresso sobre emendas

Ministro deu prazo de dez dias para que Senado se manifeste sobre as alegações da Câmara. Os recursos que podem ser movimentados até o dia 10 de janeiro, após a decisão de Dino, são provenientes de emendas parlamentares já depositadas nos fundos da Saúde. Outras emendas continuam bloqueadas. "Não se trata de interferência judicial na sagrada autonomia do Poder Legislativo, e sim de sua adequação à Constituição", alegou Dino, na decisão publicada neste domingo. "Este é um dever irrenunciável do STF: assegurar que não haja o império de vontades individuais ou a imposição de práticas concernentes ao constitucionalismo abusivo, de índole autoritária e apartada do interesse público."

Verifico o ápice de uma balbúrdia quanto ao processo orçamentário --certamente inédita. Com efeito, as citadas Petições contêm incoerências internas, contradições com outras peças constantes dos autos e --o mais grave-- confronto com a ordem jurídica pátria.

Ministro do STF Flávio Dino