Japão bate recorde de população com 65 anos ou mais

O número de pessoas com 65 anos ou mais no Japão bateu um novo recorde, com 36,25 milhões este ano, o que representa 29,3% do total da população, segundo dados do governo divulgados no domingo.

O Ministério de Assuntos Internos afirmou que esta proporção da população idosa coloca o Japão no topo de uma lista de 200 países e regiões com populações superiores a 100.000 habitantes.

Outros países que estão entre os 10 primeiros na lista incluem Itália, Portugal, Grécia, Finlândia, Alemanha e Croácia, com índices superiores a 20%.