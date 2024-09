Liga dos Campeões começa com novo formato e mais emoção

Com o objetivo de dar mais emoção à primeira fase do torneio e afastar a ameaça da 'Superliga', a Liga dos Campeões da Europa começa nesta terça-feira (17) com um novo formato com mais jogos antes do mata-mata.

. Mais jogos e mais emoção

Com o novo formato, o número de clubes participantes passou de 32 para 36. Cada um deles vai enfrentar oito adversários (quatro em casa e quatro fora) e brigar para estar na parte de cima da tabela de classificação unificada e avançar às oitavas de final, segundo o chamado "sistema suíço", frequentemente utilizado em torneios de xadrez.

Os oito primeiros colocados na primeira fase garantem vaga direta nas oitavas. As equipes que ficarem entre a nona e a 24ª colocação vão se enfrentar em um playoff de ida e volta para avançar.