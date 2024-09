Petróleo sobe diante da expectativa de cortes de juros nos EUA

O mercado também está atento à produção das plataformas marítimas americanas no Golfo do México, que está 12% abaixo do nível normal após a passagem do furacão Francine, de acordo com a Agência de Segurança e Proteção Ambiental (BSEE, na sigla em inglês).

"Considerando o nível atual dos preços, não há pressa em reativar todas as instalações", resumiu Kilduff.

Apesar dos picos observados na semana passada e nesta segunda-feira, os operadores descrevem um mercado orientado pela demanda, que continua preocupando, especialmente na China.

Indicadores publicados no sábado mostraram um forte enfraquecimento das vendas no varejo no gigante asiático em agosto, além de um aumento da taxa de desemprego e uma queda na produção industrial.

"Por padrão, a trajetória [dos preços do petróleo] é de queda", enfatizou Kilduff.

tu/mr/arm/ic/mvv