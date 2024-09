Quem é o suspeito de tentar assassinar Trump na Flórida?

Em junho de 2020, Routh publicou uma mensagem no Twitter dizendo que se arrependia de ter votado em Trump em 2016 e expressando sua "grande decepção". "Ficarei feliz quando você não estiver mais aqui", declarou. No entanto, o diretor de Informação da junta eleitoral do estado da Carolina do Norte, Patrick Gannon, disse à AFP que Routh solicitou um voto em ausência em 2016, mas que ele acabou não votando.

Em um livro autopublicado de 300 páginas, intitulado "A guerra que não se pode vencer", Routh expõe suas ideias sobre vários temas: "o erro fatal da democracia", "o abandono do mundo e o cidadão global", "a Terceira Guerra Mundial e o fim da humanidade". Fala sobre Taiwan, Afeganistão e Coreia do Norte.

Em março de 2023, declarou a um jornalista do New York Times que tinha um projeto para ajudar Kiev: recrutar ex-soldados afegãos e enviá-los para combater na Ucrânia.

- Cabana -

Em uma selfie sem data, Ryan Routh aparece com uma barba branca rala e uma expressão franzida. Ele usa a bandeira americana enrolada no pescoço como um lenço e parece estar vestindo um colete à prova de balas.

Em outras imagens, ele porta a bandeira dos Estados Unidos costurada em roupas.