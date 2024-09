Homem é indiciado pelo assassinato de esposa e filhas de jornalista da rádio BBBC

Kyle Clifford era ex-namorado de uma das duas jovens, segundo a imprensa britânica, mas a polícia afirmou no momento do crime que nunca havia sido contactada sobre um incidente envolvendo o acusado e as vítimas.

O acusado terá uma audiência no Tribunal de Magistrados de Westminster em Londres ainda nesta terça-feira.

A polícia informou que não conseguiu interrogar Kyle Clifford antes porque ele "estava recebendo tratamento para seus ferimentos em um hospital".

