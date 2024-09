'Tivemos muito medo!', relatam atingidos pelos enormes incêndios em Portugal

Em todo o país, há quase 50 focos ativos e cerca de 1.000 veículos mobilizados, além de vinte aviões e helicópteros.

Desde que as autoridades pediram ajuda aos países do entorno, os Canadair enviados pela Espanha se somaram ao dispositivo e, durante o dia, espera-se a chegada de ajuda da França, Itália e Grécia.

Maria do Carmo Carvalho, de 70 anos, esperava impaciente a chegada dos serviços de emergência.

"Nunca vi nada parecido", afirmou com os olhos irritados pela fumaça, após ter tentado lutar contra as chamas na segunda-feira com a ajuda de sua família para salvar suas aves de curral.

As chamas se propagaram muito rápido estimuladas pelos fortes ventos e por temperaturas de mais de 30ºC e deixaram um rastro de árvores carbonizadas, arbustos queimados e o chão manchado de preto.

O país está em "alerta máximo" pelos incêndios desde o fim de semana, mas a situação se agravou na segunda-feira e os incêndios deixaram pelo menos 40 feridos, entre eles 33 bombeiros, segundo o último balanço das autoridades.