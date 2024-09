ELN reivindica responsabilidade pelo ataque que matou três e feriu 28 na Colômbia

Os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) reivindicaram a responsabilidade pelo ataque a uma base militar na terça-feira, que deixou três soldados mortos e outros 28 feridos e levou à suspensão das negociações de paz com o governo colombiano.

"Na terça-feira, 17 de setembro, (...) unidades operacionais da FGO (Frente de Guerra Oriental) atacaram o Cantão Militar da Força-Tarefa Chiron" na zona de Puerto Jordán, departamento de Arauca (nordeste), apontou um comunicado do comandante desta frente, Manuel Vásquez Castaño.

O ataque com explosivo foi duramente condenado pelo governo de esquerda de Gustavo Petro que, na quarta-feira, declarou "suspenso" o processo de paz com as guerrilhas, de pé desde 2022.