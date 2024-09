'Emmanuelle' abre edição do Festival de Cinema de San Sebastián que homenageia Bardem

A estreia mundial do remake feminista do clássico erótico francês "Emmanuelle" inaugurou, nesta sexta-feira (20), o Festival de Cinema de San Sebastián, em uma cerimônia de gala na qual o ator espanhol Javier Bardem recebeu seu prêmio honorário Donostia.

Dirigido pela diretora francesa Audrey Diwan - vencedora do Leão de Ouro em Veneza, em 2021, por "L'Evènement"-, o novo "Emmanuelle" se apresenta como uma "exploração do prazer em uma era pós 'Me Too'".

O filme foi exibido na cerimônia de abertura, em meio a uma grande expectativa, que se manifestou em sua primeira exibição matinal, com sala cheia.