UE anuncia empréstimo de € 35 bilhões para Ucrânia com ativos russos congelados

A expectativa é de uma liberação de entre 2,5 e 3 bilhões de euros por ano para ajudar a Ucrânia a obter armamento e a financiar a reconstrução após a guerra.

Os países do G7 anunciaram um acordo para um empréstimo global de até 50 bilhões de euros para a Ucrânia, financiado com juros obtidos com os ativos russos congelados.

A decisão foi difícil devido às garantias exigidas pelos Estados Unidos. Washington queria garantir que os ativos russos permaneceriam congelados para evitar qualquer interrupção no financiamento.

O congelamento dos ativos russos na Europa depende de um regime de sanções que os 27 devem renovar a cada seis meses. A Comissão Europeia propôs que o bloqueio de ativos russos seja renovado a cada três anos a partir de agora.

