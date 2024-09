Críticos da ONU garantem que entidade falha diante de escalada bélica no mundo

Embora as resoluções do órgão não sejam vinculantes, Hathaway afirmou que a Assembleia é mais poderosa do que se percebe, e poderia, por exemplo, criar um tribunal para responsabilizar a Rússia pela guerra na Ucrânia.

Acadêmicos também destacam a importância das operações de manutenção da paz, com cerca de 70 mil "capacetes azuis" mobilizados em todo o mundo para proteger civis.

No entanto, os objetivos dessas missões não impediram críticas de seus opositores. No Mali, por exemplo, a força de manutenção da paz foi expulsa pela junta no poder em 2023, sob a alegação de que a força internacional havia falhado.

"Há um ódio excessivo à ONU, mas, na verdade, é o melhor sistema multilateral que temos", opinou Gissou Nia, do Atlantic Council, um think tank com sede nos Estados Unidos.

Nenhuma organização poderia ser criada hoje nos moldes das Nações Unidas, dada a situação geopolítica mundial e suas divisões profundas, explicou Nia.

Jean-Marie Guehenno, ex-chefe da unidade de manutenção da paz da ONU, insistiu que a instituição é insubstituível e, embora "a ONU esteja em um momento ruim, não faz sentido fechá-la".