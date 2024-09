Israel diz na ONU que prefere a diplomacia, mas usará "todos os meios" no Líbano

Israel está aberto a uma solução diplomática em relação ao Líbano, mas utilizará "todos os meios" para alcançar o objetivo de enfraquecer o grupo islamista pró-iraniano Hezbollah, afirmou nesta quarta-feira (25) o embaixador israelense na ONU, Danny Danon.

"Estamos gratos a todos os que estão fazendo um esforço sincero com a diplomacia para evitar uma escalada, para evitar uma guerra total", disse o diplomata. No entanto, "utilizaremos todos os meios ao nosso alcance, de acordo com o direito internacional, para alcançar nossos objetivos", concluiu.

