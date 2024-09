Ministro israelense de extrema direita rejeita cessar-fogo com o Hezbollah

Mas, segundo o ministro, "não devemos dar tempo ao inimigo para se recuperar dos golpes violentos que recebeu e se reorganizar para continuar a guerra após 21 dias".

Desde o início da semana, os ataques israelenses deixaram mais de 600 mortos no Líbano, incluindo muitos civis. O movimento islamista libanês, apoiado pelo Irã, intensificou o lançamento de foguetes contra o norte de Israel e atingiu pela primeira vez com um míssil a cidade de Tel Aviv, no centro do país.

