Não se resolve '500 anos em quatro', diz ministra dos Povos Indígenas

Após 17 anos, o Ministério da Justiça assinou na quarta-feira a declaração de posse permanente da terra indígena Sawré Muybu, do povo indígena mundukuru, no estado do Pará, onde vivem 420 pessoas.

As demarcações representam quase 853 mil hectares, agora protegidos pelo governo federal, outros três territórios declarados como tradicionalmente ocupados por povos originários e mais três delimitados, apesar dos obstáculos legislativos e políticos.

"Seguimos com outros processos que estão sendo concluídos para que a gente possa avançar ainda mais" para revogar uma lei temporária que impede a conclusão de muitos processos de demarcação, afirmou.

Diante da onda de incêndios no Brasil e do desmatamento na região da Amazônia, que em menos de quatro décadas destruiu uma área florestal de tamanho equivalente ao território da Colômbia, a demarcação significa preservação.

Um estudo recente da Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada (RAISG) aponta que a região amazônica, considerada o "pulmão" do planeta, enfrenta uma transformação acelerada e um "aumento alarmante" no uso do solo para mineração (1.063%), agricultura (598%) e pecuária (297%), com a consequente perda de ecossistemas.

O desmatamento possibilitou os incêndios que devastam a maior floresta tropical do planeta.