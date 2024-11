Dez pessoas morrem em incêndio em casa de repouso na Espanha

Os bombeiros foram enviados à pequena cidade, de 840 habitantes, e controlaram as chamas na residência 'Jardines de Villafranca', um edifício de apenas um andar.

O estabelecimento, que foi fundado em 2008 para abrigar idosos, mas também recebe pessoas com transtornos mentais de qualquer idade, tinha "82 residentes", segundo Torres.

A prefeita de Villafranca de Ebro, Volga Ramírez Gamiz, disse aos jornalistas que o fogo se concentrou em apenas um quarto, mas a fumaça se propagou rapidamente pela residência.

"Foi em um quarto, com a sorte que este quarto tem uma porta de segurança. Mas fumaça saiu", afirmou Ramírez Gamiz. Ela disse que dois funcionários estavam na residência no momento do incêndio.

"Havia uma porta corta-fogo que funcionou, metade do edifício ficou a salvo do incêndio", destacou o comandante dos bombeiros do município de Zaragoza, Eduardo Sánchez.

No edifício, havia "pessoas de todo tipo (...) Pessoas muito jovens, porque há pessoas de até 25 anos. Ou seja, não estamos falando apenas de idosos. Há jovens com transtornos mentais", declarou a prefeita.