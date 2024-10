Alcaraz e Sinner vencem e vão às semifinais do ATP 500 de Pequim

"Procuro sempre ser agressivo, usando golpes fortes, e sinto que não tenho medo de mostrar isso", disse Alcaraz após obter sua sétima vitória consecutiva.

"Durante os últimos jogos as coisas correram bem. Estou batendo muito bem na bola, estou me movimentando bem e não estou deixando meus adversários jogarem o seu melhor tênis. É disso que gosto e quero em cada jogo", acrescentou.

O jovem murciano de 21 anos enfrentará nas semifinais outro russo, Daniil Medvedev (N.5), que derrotou o italiano Flavio Cobolli (N.32) por 6-2 e 6-4.

Alcaraz e Medvedev já se enfrentaram sete vezes, com cinco vitórias do espanhol, a última delas nas semifinais do último torneio de Wimbledon.

- "Não é uma situação fácil" para Sinner -

Quem também avançou para as semifinais foi Sinner, número 1 do mundo, que parece ter deixado de lado seus problemas de doping, depois de a Agência Mundial Antidoping ter anunciado que recorreu da absolvição do tenista por dois testes positivos em março, e venceu o tcheco Jiri Lehecka (N.37) por 6-2 e 7-6 (8/6).