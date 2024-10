Condenação geral ao lançamento de mísseis do Irã contra Israel; Hamas saúda ataque

- Rússia

A Rússia afirmou nesta terça-feira que a situação no Oriente Médio evidencia "o fracasso total" da política americana na região e a "impotência" de Washington para evitar uma escalada.

"Trata-se do fracasso total da administração [do presidente Joe] Biden no Oriente Médio. Uma tragédia sangrenta que não faz mais que piorar. As declarações inarticuladas da Casa Branca demonstram sua total impotência para resolver as crises", indicou a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova.

- França

O primeiro-ministro francês, Michel Barnier, expressou preocupação com a "escalada" no Oriente Médio e com o "conflito direto que parece ter começado" entre Irã e Israel, considerando a situação "extremamente grave".

- Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, condenou "com a maior firmeza" o ataque do Irã e reiterou "o firme compromisso" do Reino Unido "em favor da sociedade de Israel".