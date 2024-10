Irã dispara mísseis contra Israel em nova escalada de violência

Um funcionário de segurança israelense declarou que foram realizadas incursões de alcance limitado para "afastar as ameaças contra as comunidades civis do norte de Israel", que faz fronteira com o sul do Líbano e é alvo dos disparos do Hezbollah.

As autoridades israelenses já haviam avisado anteriormente que, embora tivessem desferido um duro golpe no movimento islamista com o assassinato de seu chefe, Hassan Nasrallah, a batalha não havia terminado.

O Hezbollah indicou nesta terça-feira que disparou foguetes contra a principal base de inteligência militar israelense, Glilot, e contra a base aérea de Sde Dov, ambas próximas a Tel Aviv, após ter atacado com artilharia soldados israelenses e disparado foguetes em direção a Avivim e Metula, localidades do norte de Israel.

Desde o recrudescimento da violência, mais de mil pessoas morreram no Líbano, segundo o Ministério da Saúde.

Os apelos internacionais pela desescalada se multiplicaram para evitar uma guerra regional.

Por outro lado, Israel prossegue na sua ofensiva contra a Faixa de Gaza, iniciada após o ataque do Hamas em outubro do ano passado, o qual deixou 1.205 mortos, em sua maioria civis, segundo um levantamento da AFP baseado em cifras oficiais israelenses, embora os bombardeios tenham diminuído nos últimos dias.