O aeroporto internacional de Teerã anunciou nesta terça-feira (1º) que suspendeu seus voos após um ataque com mísseis lançado pelo Irã contra Israel, em resposta às mortes dos líderes do Hamas e do Hezbollah, informou um meio local.

"Por enquanto, suspendemos os voos de chegada e saída do aeroporto de Teerã", declarou Said Shalandari, chefe do aeroporto internacional da capital iraniana, à agência Isna.

