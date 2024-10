O Exército de Israel anunciou na madrugada desta quarta-feira (2) que realiza ataques aéreos em Beirute contra alvos do movimento pró-Irã Hezbollah.

"As Forças de Defesa de Israel estão atacando alvos terroristas do Hezbollah em Beirute", informou o Exército. Segundo uma fonte da segurança libanesa, o ataque israelense teve como alvo o subúrbio no sul da capital.

