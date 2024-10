Oração e gritos de alegria: Jerusalém tem reações diversas a ataque do Irã

Em Jerusalém, o ataque iraniano com mísseis contra Israel foi vivido de maneiras muito distintas, dependendo do lugar: com orações judaicas em um estacionamento, pessoas se consolando em abrigos e gritos de alegria em um bairro palestino.

Quando as sirenes começaram a tocar, centenas de pessoas que estavam na estação central de ônibus, na parte ocidental da cidade, se refugiaram no estacionamento subterrâneo, obedecendo às instruções do Exército israelense.

Alguns começaram a ler salmos. Outros consultavam seus celulares tranquilamente, enquanto do lado de fora ecoavam as explosões provocadas pela interceptação dos projéteis pela defesa antiaérea israelense.