Com um jogador a menos, Juventus vira sobre RB Leipzig (3-2) na Champions

Com um jogador a menos desde o início do segundo tempo e depois de ficar por duas vezes atrás no placar, a Juventus venceu o RB Leipzig de virada por 3 a 2 nesta quarta-feira (2) e somou sua segunda vitória na Liga dos Campeões.

Os 'bianconeri' de Thiago Motta conseguiram o resultado graças a dois gols do sérvio Dusan Vlahovic (50' e 68') e um do português Francisco Conceição (83'), enquanto o Leipzig marcou duas vezes com Benjamin Sesko (30' e 65').

Quando perdia por 1 a 0, a Juve teve o goleiro Michele Di Gregorio expulso por colocar a mão na bola fora da área em dividida com o atacante Loïs Openda (59'). O reserva Mattia Perin entrou no lugar do meia Kenan Y?ld?z.