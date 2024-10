Inter Miami vence com dois gols de Messi e leva troféu Supporters' Shield da MLS

Com dois gols do astro Lionel Messi, o Inter Miami venceu nesta quarta-feira (2º) o Columbus Crew por 3 a 2 e garantiu a primeira posição na temporada regular da Liga Norte-Americana (MLS), que é reconhecida com o troféu 'Supporters' Shield'.

O craque argentino abriu o placar em Columbus (Ohio) aos 45 minutos e aumentou a vantagem com um espetacular gol de falta nos acréscimos do primeiro tempo (45'+5).

Luis Suárez também marcou pelo Miami, no início da segunda etapa (48'), enquanto o uruguaio Diego Rossi (46') e o colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández (61') fizeram os gols dos donos da casa.