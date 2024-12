Condutor de carreta envolvida em acidente com mais de 30 mortos em MG fugiu

Número de mortos ainda é incerto. O Corpo de Bombeiros estima que pode haver entre 32 a 35 mortos. Isso ocorre por causa do estado de alguns corpos, o que dificultou a identificação do número exato. A expectativa é de que confirmação deve ser feita pela perícia da Polícia Civil. Há, ao menos, uma criança entre os mortos. O trabalho de remoção das vítimas foi finalizado por volta do meio-dia.

Treze passageiros feridos foram encaminhados para atendimento médico. O ônibus pertencia à empresa Emtram e saiu de São Paulo com 45 passageiros com destino a Bahia. Os passageiros do carro não estão entre os mortos, segundo os bombeiros. O motorista da carreta fugiu do local.