Missão da OEA pede reforma do processo de eleição de juízes na Guatemala

Uma missão de observação da Organização dos Estados Americanos (OEA) pediu, nesta quarta-feira (2), a reforma do processo de eleição de juízes na Guatemala para evitar a nomeação de pessoas ligadas a atos de "corrupção".

O Congresso guatemalteco deve eleger, até 13 de outubro, os 13 membros da Suprema Corte para o período de 2024-2029 de uma lista de 26 candidatos selecionados por uma comissão de acadêmicos, juízes e advogados. O Parlamento também precisa escolher mais de 300 juízes para os tribunais de apelação.

A integrante da missão, Rosa Celorio, expressou preocupação com a "desconfiança geral no sistema de Justiça [da Guatemala] e também no processo de eleição de cortes" ao apresentar um relatório preliminar sobre o processo perante o Conselho Permanente da OEA em Washington.