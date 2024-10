Partido político critica prisão de prefeito da oposição na Venezuela

Ramírez foi levado à sede local do serviço de inteligência (SEBIN), acrescentou o partido.

"Desconhecemos os detalhes sobre sua condição, bem como as razões que motivaram este procedimento violatório de nossos princípios consagrados na Constituição", acrescentou a organização política, que exigiu sua "imediata libertação".

As autoridades ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

O prefeito foi detido junto ao seu chefe de segurança e outra funcionária de seu gabinete, informou uma fonte à AFP.

Maracaibo é a capital do estado petrolífero de Zulia (oeste, na fronteira com a Colômbia), que tem o maior eleitorado do país e é um reduto tradicional da oposição.

Sua prisão ocorreu em meio à crise política desencadeada após a questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro, classificada como fraude pela oposição, que reivindica a vitória de seu candidato, Edmundo González Urrutia, exilado na Espanha após o Ministério Público abrir uma investigação contra ele.