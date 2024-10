Athletic Bilbao bate AZ Alkmaar (2-0) e vence primeira na Liga Europa

Comandado pelos irmãos Nico e Iñaki Williams, o Athletic Bilbao bateu em casa o AZ Alkmaar da Holanda por 2 a 0 nesta quinta-feira (3) para conseguir sua primeira vitória na Liga Europa.

Com dificuldades para criar, o Athletic só abriu o placar no segundo tempo com Iñaki Williams batendo de primeira depois de receber passe de seu irmão mais novo (72').

Pouco depois, Nico Williams arrancou novamente pela esquerda e bateu para o gol, o goleiro Rome Jayden Owusu-Oduro espalmou e Ohian Sancet aproveitou o rebote para fazer 2 a 0 (85').