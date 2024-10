Comissão remete Hungria à Justiça europeia por lei sobre influência estrangeira

De acordo com a Comissão, a ampla discricionariedade dada ao novo escritório afeta de maneira desproporcional as organizações da sociedade civil, os meios de comunicação e os jornalistas.

O tribunal pode ordenar a um país que cumpra com as leis da UE e impor sanções.

O governo húngaro afirma periodicamente que a UE e outros países, em particular os EUA, apoiam grupos de oposição internos com financiamento para influenciar os eleitores do país.

