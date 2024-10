Equador declara estado de exceção parcial por violência do tráfico de drogas

O Equador declarou estado de emergência em sete das 24 províncias do país diante do aumento da violência por parte de grupos de traficantes de drogas, de acordo com um decreto presidencial emitido nesta quinta-feira (3).

Devido a uma "grave comoção interna e conflito armado interno", o estado de emergência estará em vigor por 60 dias nas províncias costeiras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena e El Oro, assim como na província amazônica de Orellana e Quito, e na cidade mineradora de Camilo Ponce Enríquez (sul dos Andes).

O decreto considera que nessas áreas houve um "aumento das hostilidades, a prática de crimes e a intensidade da presença prolongada de grupos armados organizados".