EUA confisca domínios de internet supostamente usados por hackers russos

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (3), o confisco de 41 domínios de internet supostamente usados por agentes da inteligência russa para tentar acessar computadores e contas de e-mail do Pentágono, do Departamento de Estado e de funcionários de outros órgãos do governo.

"O governo russo operou esse esquema para roubar informações confidenciais dos americanos, usando contas de e-mail aparentemente legítimas para enganar as vítimas e fazê-las revelar as credenciais de suas contas", disse a vice-procuradora-geral, Lisa Monaco.

Segundo o Departamento de Justiça, os domínios apreendidos faziam parte de "uma campanha em curso sofisticada de propagação de phishing" pelo chamado Grupo Callisto, uma unidade operacional de dentro do Centro 18 do Serviço Federal de Segurança (FSB) russo.