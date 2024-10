Olympique de Marselha tropeça com Angers (1-1) na abertura da rodada do Francês

O Olympique de Marselha não passou de um empate em 1 a 1 com o modesto Angers nesta sexta-feira (4), no Vélodrome, no jogo que abriu a 7ª rodada do Campeonato Francês.

Jogando em casa, o time de Marselha desperdiçou a oportunidade de igualar a pontuação de Paris Saint-Germain (1º), que joga no domingo com o Nice, e Monaco (2º), que no sábado visita o Rennes.

Depois das expulsões de Lilian Raolisoa pelo Angers (26') e de Neal Maupay pelo Olympique (30'), o inglês Jonathan Rowe abriu o placar para os anfitriões no segundo tempo (51'), mas o argelino Farid El Melali empatou três minutos depois em cobrança de falta (54').