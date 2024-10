Prêmio Nobel 2024, um raio de esperança em um mundo fraturado por guerras

Entre os círculos literários, circulam outros nomes comuns, como os do romancista australiano Gerald Murnane; o britânico Salman Rushide; o escritor antígua-americano Jamaica Kincaid; bem como o da poetisa canadense Anne Carson, do húngaro Laszlo Krasznahorkai ou do japonês Haruki Murakami.

No ano passado, o prêmio eleito pelos 18 membros da Academia foi entregue ao dramaturgo norueguês Jon Fosse.

- Um milhão de dólares -

A temporada do Nobel começa na segunda-feira com a entrega da premiação de Medicina. Na terça, serão anunciados os vencedores do prêmio de Física e na quarta, de Química.

A edição de 2023 contemplou o trabalho de Medicina da pesquisadora húngara Katalin Kariko e seu colega americano Drew Weissman, no desenvolvimento de vacinas baseadas em RNA mensageiro, decisivas no combate à covid-19.

A temporada do Nobel se encerra com o prêmio de Economia no dia 14 de outubro.