Zelensky visitou na fronteira tropas ucranianas que combatem em Kursk

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou, nesta sexta-feira (4), que viajou à região de Sumy, na fronteira com a Rússia, onde se encontrou com soldados que combatem do outro lado da fronteira na ofensiva realizada na região russa de Kursk.

"Comecei hoje minha viagem à região de Sumy para me encontrar com nossos soldados, os rapazes que combatem na região de Kursk para defender nossas regiões fronteiriças e no conjunto do país", escreveu Zelensky no Telegram.

O mandatário ucraniano viajou várias vezes para muito perto da fronteira desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.