Israel afirma estar preparando resposta ao Irã e continua bombardeando o Líbano

Israel "está preparando uma resposta" ao ataque com mísseis lançado pelo Irã contra seu território na terça-feira, anunciou um oficial militar neste sábado (5), enquanto o Exército realiza novos bombardeios no Líbano, sobretudo na periferia sul de Beirute, reduto do Hezbollah.

O ataque iraniano da última terça-feira alimentou temores de uma escalada no Oriente Médio em meio às ameaças trocadas entre a República Islâmica e Israel. Um oficial militar israelense disse à AFP, sob condição de anonimato, que "o Exército israelense está preparando uma resposta".

Às vésperas do aniversário do ataque mais letal do Hamas em Israel, em 7 de outubro ? que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza ? o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, alertou na sexta-feira que seus aliados, sobretudo o movimento islamista palestino e o grupo libanês Hezbollah, continuariam a lutar contra Israel.