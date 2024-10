O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou, neste sábado (5), que o Exército israelense conseguiu destruir "grande parte" do arsenal do movimento islamista Hezbollah no Líbano e mudou o curso do conflito.

"Destruímos grande parte do arsenal de mísseis e foguetes que o Hezbollah acumulou ao longo dos anos", disse Netanyahu em uma declaração televisionada. "Mudamos o curso da guerra", acrescentou.

