Trump discursará em painel blindado na cidade onde sofreu atendado

Apoiadores de Trump se concentram na cidade. Agora, muitos simpatizantes de Trump vestiam camisas adornadas com símbolos da tentativa de assassinato, e alguns usavam "curativos" nas orelhas que lembravam a bandagem usada pelo magnata após o atentado a tiros.

Musk e vice na chapa acompanha o candidato. Trump vem a Butler com o seu companheiro de chapa, J.D. Vance, e o bilionário Elon Musk afirmou em sua rede social X que também discursará para a multidão.

Candidato republicano vai discursar por trás de um painel de vidro blindado. A atenção em Butler também recai sobre o Serviço Secreto, que foi ridiculizado em julho por não conseguir oferecer segurança adequada. O atirador disparou oito vezes contra Trump, antes de ser morto pelos agentes.

Relembre a atentado a Trump

Imagens correram o mundo. Fotos do ex-presidente republicano com o rosto ensanguentado, erguendo o punho e gritando enquanto era retirado por agentes do Serviço Secreto viralizaram rapidamente e marcaram a campanha.

Reviravolta com desistência de Biden. Apenas uma semana depois da tentativa fracassada de assassinato, a corrida presidencial teve uma reviravolta quando Biden abandonou a disputa e foi substituído pela vice-presidente Kamala Harris, que rapidamente recuperou terreno para o campo democrata.