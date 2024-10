Trump x Kamala: O que mais pode acontecer em 30 dias

Ela sabe irritar Trump

No único debate com Trump, ela soube como ninguém irritar Trump. Ela disse que as pessoas iam embora dos seus comícios. Ele desandou a partir dali.

O plano populista

Para lidar com as frustrações dos eleitores com a inflação, Kamala teve uma ideia brilhante: controlar preços. Teve economista neoliberal se contorcendo no túmulo. Ela ainda promete dar dinheiro para pais criarem os primeiros filhos, para comprar casas.

As surpresas de outubro

Outubro mal começou e o governo de Biden e Kamala está tendo que lidar com a Helene e o Bibi. A Helene é um furacão que deixou um rastro de destruição em seis estados americanos. Bibi é o Netanyahu que parece levar os Estados Unidos para o centro da guerra no Oriente Médio. Judeus, palestinos, muçulmanos. Todos votam nos Estados Unidos.