Brasileiros apostam mais em vitória de Trump que de Kamala nos EUA

Eleições já movimentaram mais de R$ 550 milhões na Betfair. Segundo os dados divulgados pela empresa, apenas desde a eleição foram gastos globalmente R$ 55,6 milhões em apostas presidenciais, sendo R$ 37,8 milhões em Kamala e R$ 17,8 milhões em Trump. Os brasileiros totalizaram R$ 3 milhões em apostas nas eleições americanas.

Chances de Trump estão pouco menores que chances de Kamala. No site de apostas Betfair, a cotação para a vitória de Kamala Harris está em 1.83 (o que representa uma chance de 52% de vitória), enquanto a cotação de Donald Trump está em 2.0 (chance de 48% de vitória).

Cotação de Trump cresceu muito desde último ano

Chances de Trump voltar à presidência dobraram desde ano passado. Em julho de 2023, quando se iniciaram as apostas sobre quem seria o vencedor da eleição, Trump tinha chance de 3.75 (26,67%) e se beneficiou com a queda de popularidade de Joe Biden, terminando o ano como o favorito à presidência, com odd de 2.37 (42,19%).

Inelegibilidade de ex-presidente aumentou suas chances em casas de apostas. Em dezembro do último ano, Trump foi considerado inelegível pela Suprema Corte do Colorado. Em vez da decisão afastar os apostadores de Trump, fez com que depositassem mais dinheiro em suas "odds", levando-as para 2.25 (44,44%).

Tiro contra Trump mudou eleições por um momento. Em julho deste ano, quando foi baleado na orelha, o candidato republicano atingiu sua melhor chance nas casas de apostas até agora, saindo de 2.1 (52%) para 1.44 (69% de chance de vitória). No mesmo dia, as chances de Biden de vencer a disputa caíram de 2.62 (38,17%) para 7.0 (14,29%).