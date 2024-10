Após título em Pequim, Alcaraz recupera 2ª posição no ranking da ATP

Com o título do ATP 500 de Pequim na semana passada, o tenista Carlos Alcaraz voltou a ser o número 2 do mundo, atrás do italiano Jannik Sinner, finalista do torneio na capital chinesa, de acordo com o ranking do circuito masculino publicado nesta segunda-feira (7).

Alcaraz ultrapassou na classificação o alemão Alexander Zverev, ausente em Pequim, que caiu para a terceira posição, à frente do sérvio Novak Djokovic (N.4), que também não participou do torneio.

A maioria dos jogadores do Top 20 participa nesta semana do Masters 1000 de Xangai, embora os primeiros do ranking não tenham muitos pontos a defender, já que Sinner e Alcaraz foram eliminados nas oitavas de final no ano passado e Zverev e Djokovic não jogaram.