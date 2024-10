Lula e Bolsonaro esquentarão no 2º turno a polarização que foi fraca no 1º

O presidente deseja evitar confronto com o centrão nessas eleições municipais. Os partidos de centro foram os grandes vitoriosos do primeiro turno e integram a base parlamentar de apoio do governo federal.

O PT obteve um resultado ambíguo neste primeiro turno, que inspira cuidados do presidente da República. Por um lado, seu partido aumentou o número de prefeituras conquistadas em relação às eleições municipais de 2020. Foram 251 agora, contra 182 no primeiro turno das eleições passadas.

Segundo o Palácio do Planalto, isso se deveu a uma estratégia acertada, de aumentar o número geral de candidaturas e escolher as cidades onde o PT tinha mais chances de ganhar. Mas o PL, de oposição, foi o partido que mais elegeu prefeitos nas 200 maiores cidades do país.

Para contrabalançar a força do partido de Bolsonaro, o governo precisará, e muito, dos partidos de centro-direita, ou seja, do centrão.

É esse grupo que, na verdade saiu mais forte das eleições. No primeiro turno, o União Brasil foi o segundo mais bem colocado entre os municípios com mais de 200 mil eleitores, seguido do PP. Mas a expectativa é de que, após o segundo turno, PSD e MDB formem os maiores contingentes de prefeitos em todo o pais.

União Brasil, PP, MDB e PSD são os maiores partidos de centro do país, com controle do Congresso. Os prefeitos são decisivos na formação da opinião dos deputados e na definição do relacionamento das bancadas federais com o governo federal.